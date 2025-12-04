15:38, 04 Декабрь 2025 | GMT +5
Хитойнинг шимоли-ғарбий қисмида зилзила содир бўлди
ASTANA. Kazinform - Пайшанба куни Хитойнинг Шинжон-Уйғур автоном районида 6,0 магнитудали зилзила содир бўлди, деб хабар беради Kazinform Синьхуага таяниб.
Хитой сейсмологик тармоғи марказининг хабар беришича, зилзила Қизилсу Қирғиз автоном вилоятининг Акчи округида қайд этилган.
Марказнинг маълумотларига кўра, эпицентр 41,13 даража шимолий кенгликда ва 78,40 даража шарқий узунликда жойлашган. Манба чуқурлиги 10 километрни ташкил этган.
Қурбонлар ёки вайроналар ҳақида хабарлар бўлмаган.