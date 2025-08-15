Хитойнинг «Шэньчжоу-20» космик кемаси экипажи учинчи марта коинотга учади
ASTANА. Кazinform — Айни пайтда Хитой космик станциясида жойлашган “Шэньчжоу-20” космик кемаси экипажи яқин кунларда учинчи марта коинотга учишни режалаштирмоқда, деб хабар берди AZERTAG.
Синьхуа ахборот агентлиги хабарига кўра, 26 июнь куни иккинчи фазога чиқиш муваффақиятли якунланганидан сўнг экипаж “Тяньчжоу-8” юк кемаси билан хайрлашиб, “Тяньчжоу-9” кемасини кутиб олди. Улар станция атроф-муҳитини кузатиш, жиҳозларни текшириш ва техник хизмат кўрсатиш, материалларни инвентаризация қилиш ва коинотга чиқишга тайёргарлик кўриш каби бир қатор вазифаларни бажаришди.
Хитойнинг бошқариладиган космик дастурларни бошқариш бошқармаси (CMSA) экипажнинг космик фани ҳаёт ва инсон танасини тадқиқ қилиш, микрогравитация шароитида фундаментал физика ва янги космик технологиялар соҳаларида илмий тажрибаларда барқарор ютуқларга эришганини таъкидлади.
Ҳозирда космик станция нормал режимда ишламоқда, унинг уч нафар экипаж аъзоси ҳам соғлом ва ўзларига юкланган вазифаларни бажаришга тўлиқ тайёр.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Хитойда космосни ўрганиш бўйича халқаро уюшма фаолиятини бошлагани ҳақида хабар берган эдик.