Хитойнинг энг йирик логистика хабида QazTrade ваколатхонаси очилди
ASTANA. Kazinform – Хитойнинг Ухань шаҳрида QazTrade миллий савдо компаниясининг ваколатхонаси очилди.
Ухань шаҳри Хитойнинг асосий транспорт ва логистика марказларидан бири бўлиб, "тўққиз вилоятнинг туташган жойи" сифатида танилган. Янги ваколатхона Қозоғистоннинг экспорт салоҳиятини ошириш ва Хитой бозорида савдо алоқаларини кенгайтиришга қаратилган.
Ҳозирда QazTrade компаниясининг ҳамкор офислари Хэфэй, Сиань, Чанша, Нанкин, Тяньцзинь, Чэнду ва Циндао шаҳарларида фаолият юритмоқда. Ухандаги янги офис компаниянинг Хитойдаги фаолияти учун яна бир муҳим қўллаб-қувватлаш нуқтасига айланиши кутилмоқда.
Ташриф давомида QazTrade ва GuanYu International Supply Chain компанияси ўртасида келишувлар имзоланди. Ушбу ҳужжат Марказий Хитойда Қозоғистон маҳсулотларини тарғиб қилиш, B2B учрашувларини ташкил этиш, музокараларни қўллаб-қувватлаш ва етказиб беришни қўллаб-қувватлашга қаратилган.
Тадбирда QazTrade бошқарувчи директори Айнур Амирбекова, Цзянся тумани халқ ҳукумати раҳбарининг ўринбосари Не Кайтянь, туман ташқи ишлар бошқармаси директори Фу Цзюнь, савдо бошқармаси бошлиғи Гэ Цзэнлай, шунингдек, инвестиция ва технологиялар гуруҳи бошқаруви раиси Хань Вэй ва хитой компаниялари вакиллари иштирок этишди.
QazTrade маълумотларига кўра, Ухань шаҳрида жойлашган Хубей провинцияси билан савдо айланмаси 2025 йилда 163,6 миллион АҚШ долларини ташкил этди, бу 12,1% га ўсиш демакдир.