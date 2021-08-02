08:40, 02 Август 2021 | GMT +6
Хитойнинг 14 провинциясида коронавируснинг авж олиши қайд этилди
NUR-SULTAN. Kazinform - Хитойнинг 14 провинциясида коронавирус эпидемияси ўсиши қайд этилди. Бу ҳақда Қозоғистонда COVID-19 тарқалишининг олдини олиш учун бўйича идоралараро комиссияси матбуот хизмати хабар беради.
«Коронавирус инфенкцияси авж олиши Хитойнинг 10 дан ортиқ провинцияларида қайд этилган. Сўнгги кунларда минтақадаги 14 провинцияда маҳаллий SARS-CoV-2 коронавирусининг авж олиши қайд этилди.
Маълум бўлишича, мамлакатда беморларнинг 25 фоизи коронавирус билан касалланган. Энг юқори эпидемиологик ҳолат Цзянсу провинциясида қайд этилди, у ерда COVID-19 инфекциясинингш 245 та ҳолати аниқланди.