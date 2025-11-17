Хитойлик олимлар қирққулоқларда ноёб элементларни топдилар
ASTANА. Каzinform — Хитойлик олимлар қирққулоқлар(папоротник — таҳ.) элементларни тўплаш мумкинлигини аниқладилар. Бу ҳақда Xinhuа ахборот агентлиги Environmental Science & Technology журналига таяниб хабар берди.
Ноёб металлар тоза энергия сектори учун муҳим ва юқори технологияли саноат тармоқларида ишлатилиши мумкин. Бироқ, уларни ишлаб чиқариш ва етказиб бериш экологик ва геосиёсий муаммолар туфайли қийинчиликлар туғдиради.
Илгари маълум бўлганидек, баъзи микроблар ва ҳайвонлар ўз таналарида минераллар ишлаб чиқариши мумкин. Бироқ, ўсимликларнинг биоминерализацияси узоқ вақтдан бери кам баҳоланиб келинмоқда.
Хитой Фанлар академиясининг Гуанчжоу геокимё институти тадқиқотчилари Blechnum orientale қирққулоғини ўрганишди ва унинг тўқималарида ноёб элементларни топдилар. Олимлар ўсимлик уларни тупроқдан ютиб, нанозаррачалар шаклида жойлаштиришини аниқладилар. Кейин улар монацит-(La) минерали сифатида кристалланади.
Геологик жараёнлар натижасида ҳосил бўлган табиий монацит кўпинча радиоактив элементларни ўз ичига олади. Қирққулоқлар томонидан ишлаб чиқарилган "биологик монацит" эса соф ва радиоактив эмас.
Ушбу илмий кашфиёт ноёб минералларнинг келиб чиқиши ҳақидаги тушунчани ўзгартиради ва гипераккумулятор ўсимликлари ёрдамида тупроқдан металларни олиб ташлашнинг экологик усули бўлган фиторемедиация имкониятини асослайди.
