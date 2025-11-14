Хитойлик олимлар бепуштликни даволашнинг янги усулини топдилар
АSTANА.Кazinform - Хитойлик олимлар аёлларнинг ҳомиладор бўлиш эҳтимоли ёш ўтиши билан камайиб боришининг асосий сабабини аниқладилар ва даволаш усулини кўрсатдилар, деб хабар беради Xinhua.
Тадқиқот Нанкай университети бошчилигидаги олимлар гуруҳи томонидан ўтказилди. Натижалар Cell Reports Medicine журналида чоп этилди.
— Биз илгари эътибордан четда қолган рибосомал дисфункция тухум сифатининг ёмонлашувига сабаб бўлишини аниқладик, — деди Нанкай университети олими Ли Цзе.
Тадқиқотга кўра, рибосомал геннинг ҳаддан ташқари фаоллиги 35 ёш атрофидаги аёлларда бошланади. Бу нормал оқсил синтезини бузади, хромосомаларнинг ажралишида хатоларга олиб келади ва эмбрион ривожланишига халақит беради.
Жамоа рибосомал трансляцияни тежовчи рапамицин препаратини синовдан ўтказди. Қисқа муддатли терапия рибосомал фаолликни пасайтирди, оқсил мувозанатини тиклади ва тухум сифатини яхшилади.
Кичик клиник синовда бир нечта аёллар ушбу даволашдан сўнг юқори сифатли бластоцистларни олишга муваффақ бўлишди. Бу муваффақиятли ҳомиладорлик ва соғлом болалар туғилишига ҳисса қўшди.
Шаньси болалар касалхонаси вакили У Сюйцин натижалар умид бахш этаётганини ва ёшга боғлиқ бепуштликни тушуниш ва даволашнинг янги усулларини очиб беришини таъкидлади. Унинг қўшимча қилишича, даволаш протоколининг самарадорлигини тасдиқлаш ва ошириш учун кенг кўламли клиник синовлар зарур.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Хитой умрни 120 йилгача узайтира оладиган дори ишлаб чиқаётгани ҳақида ёзган эдик.