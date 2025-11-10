Хитой умрни 120 йилгача узайтира оладиган дори ишлаб чиқмоқда
ASTANА. Кazinform – Шэньчжендаги Lonvi Biosciences Хитой стартапи умрни 120 йилгача узайтира оладиган дори ишлаб чиқмоқда, деб хабар беради The New York Times.
Америка нашри таъкидлаганидек, Lonvi Biosciences узум уруғи экстрактида мавжуд бўлган бирикмалар асосида қаришга қарши дорилар ишлаб чиқмоқда.
Компаниянинг маълумотларига кўра, улар соғлом ҳужайраларга зарар етказадиган қариш ҳужайраларини йўқ қиладиган ноёб молекулани ишлаб чиқдилар.
Нашрда узум уруғлари узоқ вақтдан бери ҳам Ғарб маданиятида, ҳам анъанавий хитой тиббиётида фойдали озиқ-овқат деб ҳисоблангани таъкидланган.
Нашрга кўра, Lonvi Biosciences фаол молекулаларнинг юқори концентрациясига эга капсулаларни ишлаб чиқариш технологиясини ишлаб чиқди.
Компаниянинг фикрича, унинг таблеткалари соғлом турмуш тарзи ва сифатли тиббий ёрдам билан бирлаштирилганда одамларга 100 йилдан 120 йилгача яшашга ёрдам беради.
