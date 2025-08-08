Хитойлик этник қозоқ Парижда Kiz Jibek номли парфюмни тақдим этди
ASTANA. Kazinform - ҚР Маданият ва ахборот вазири Аида Балаева Хитойнинг Или Қозоқ автоном вилоятида туғилиб ўсган, ҳозирда Францияда истиқомат қилаётган этник қозоқ Нуржан Толеген билан учрашди, деб хабар беради Kazinform.
Айниқса, қозоқ маданиятига меҳр қўйган Нуржан Толеген яқинда ўзининг янги лойиҳаси – Kiz Jibek номли парфюмни тақдим этди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазири Аида Балаева Facebookдаги саҳифасида маълум қилди.
Tolegen Paris бренди остидаги бу ҳашаматли парфюм Франция пойтахти бозорида тақдим этилган. Флакон анъанавий қозоқ безаклари билан безатилган.
Нуржаннинг сўзларига кўра, атирнинг яратилишига 17-аср қозоқ чўлининг руҳини акс эттирувчи “Қиз Жибек” лирик достони илҳом бағишлаган. Унинг қайд этишича, бир неча йил аввал Қозоғистонга қилган сафари унинг ҳаётида туртки бўлган. Айнан ўша пайтда бугунги кунда Шарқ ва Ғарбни рамзий равишда боғлайдиган бренд яратиш ғояси туғилди.
“Ана шундай ижодкор, ташаббускор, ватанпарвар ёшларни қўллаб-қувватлашга чақираман. Бу бизнинг умумий вазифамиз. Нуржан Толегенга барча ижодий ишларида улкан муваффақият ва ёрқин ютуқлар тилайман!”, – деди вазир.