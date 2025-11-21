Хитойга саёҳат қиладиган чет элликлар энди миграция карталарини онлайн тўлдиришлари мумкин
ASTANА. Казинформ – 20 ноябрдан бошлаб Хитойга саёҳат қилаётган чет элликлар мамлакатга кириш учун зарур бўлган миграция картасини олдиндан онлайн тўлдиришлари мумкин, деб хабар беради БелТА.
Нашрга кўра, чет эл фуқаролари чегара назоратидан ўтишдан камида 24 соат олдин онлайн шаклни тўлдиришлари ва QR-кодини олишлари мумкин. Уни телефонда сақлаш ёки қоғозга чоп этиш ва ўзлари билан олиб юриш керак.
Онлайн тўлдириш имкониятига эга бўлмаган чет элликлар Хитой чегара назорати пунктига келганларида картани тўлдиришлари мумкин. Бунинг учун автоматлаштирилган паспорт назорати тизимлари ёки анъанавий қоғоз версиясидан фойдаланиш мумкин.
Хорижий фуқароларнинг қуйидаги тоифалари миграция картасини тўлдиришдан озод қилинган:
Хитой Халқ Республикасида доимий яшаш ҳуқуқига эга бўлган чет элликлар;
Белгиланган ҳудуддан 24 соатлик тўғридан-тўғри транзит билан ўтадиганлар;
Круиз лайнери билан келган ва ўша кемада қайтаётган йўловчилар;
Мамлакатга кирувчи ёки чиқувчи транспорт воситалари устида ишлайдиган хорижий мутахассислар.
Эслатиб ўтамиз, Хитой 40 дан ортиқ давлатлар учун визасиз режимни 2026 йил охиригача узайтирди.