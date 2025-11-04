13:15, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5
Хитой 40 дан ортиқ давлатлар учун визасиз режимни 2026 йил охиригача узайтирди
Илгари, рўйхатдаги айрим давлатлар учун визасиз режим 2025 йил охирида тугаши керак эди. Бундан ташқари, Швеция Хитойга визасиз кириши мумкин бўлган давлатлар рўйхатига қўшилди. Ушбу мамлакат аҳолиси 2025 йил 10 ноябрдан 2026 йил 31 декабргача ХХРга визасиз киришлари мумкин.
Визасиз режим Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Испания, Швейцария, Ирландия ва Венгрия каби бир қатор мамлакатларнинг оддий паспорт эгаларига нисбатан қўлланилади. У Хитойга туризм, иш сафарлари, қариндошлар ва дўстларни зиёрат қилиш, алмашинув дастурларида иштирок этиш ёки транзит учун киришда виза талабларидан озод қилишни назарда тутади.
Мамлакатда визасиз қолиш муддати — 30 кун.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон АҚШ фуқаролари учун визасиз тартиб жорий этди.