    09:08, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Хитойда зилзила оқибатида 9 киши жабрланди

    ASTANА. Кazinform — Хитой шимоли-ғарбидаги Ганьсу провинцияси, Динси шаҳри, Лонгси округида 5,6 магнитудали зилзила содир бўлди, дея хабар беради Синьхуа ахборот агентлиги.

    зилзила
    Фото: Anadolu

    Динси фавқулодда вазиятларни мувофиқлаштириш маркази маълумотларига кўра, эрталабки зилзила оқибатида 9 киши жабрланган. Бироқ ҳалок бўлганлар сони ҳақида маълумот йўқ.

    Зилзила 4328 та уйга зарар етказди. Лонгси ва қўшни Кансиан округларида яшовчи 7812 киши хавфсиз ҳудудларга вақтинча эвакуация қилинди.

    Ҳудудда 4-даражали зилзила бўйича огоҳлантириш эълон қилинган, қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Венесуэлада 6,2 магнитудали зилзила юз бергани ҳақида ёзган эдик.

