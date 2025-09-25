OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:41, 25 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Венесуэлада 6,2 магнитудали зилзила юз берди

    ASTANA. Kazinform — Венесуэла ғарбида 6,2 магнитудали зилзила содир бўлди, деб хабар беради Report.

    зілзала
    Фото: Анадолы

    Табиий офат Европа-Ўртаер денгизи сейсмология маркази томонидан эълон қилинди.

    Зилзила эпицентри 244 минг аҳоли истиқомат қилувчи Валера шаҳридан 68 километр шимоли-ғарбда жойлашган. Ер силкинишлари 8 километр чуқурликда сезилган.

    Табиий офат қурбонлари ва вайрон бўлган бинолар сони ҳақида ҳозирча маълумот йўқ.

    Эслатиб ўтамиз, Камчаткада бир суткада 130 дан ортиқ зилзила қайд этилган.

    Тинч океанида ҳам 6,8 магнитудали зилзила содир бўлди.

    Теглар:
    Венесуэла Жаҳон янгиликлари Зилзила
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!