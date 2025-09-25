08:41, 25 Сентябрь 2025 | GMT +5
Венесуэлада 6,2 магнитудали зилзила юз берди
ASTANA. Kazinform — Венесуэла ғарбида 6,2 магнитудали зилзила содир бўлди, деб хабар беради Report.
Табиий офат Европа-Ўртаер денгизи сейсмология маркази томонидан эълон қилинди.
Зилзила эпицентри 244 минг аҳоли истиқомат қилувчи Валера шаҳридан 68 километр шимоли-ғарбда жойлашган. Ер силкинишлари 8 километр чуқурликда сезилган.
Табиий офат қурбонлари ва вайрон бўлган бинолар сони ҳақида ҳозирча маълумот йўқ.
Эслатиб ўтамиз, Камчаткада бир суткада 130 дан ортиқ зилзила қайд этилган.
Тинч океанида ҳам 6,8 магнитудали зилзила содир бўлди.