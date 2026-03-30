Хитойдаги синовда диабетга қарши янги дори машҳур дорилардан самаралироқ эканлигини кўрсатди
ASTANА. Кazinform - Даниянинг Novo Nordisk ва Хитойнинг United Laboratories International Holdings компаниялари томонидан биргаликда ишлаб чиқилган экспериментал диабетга қарши дори Хитойда ўтказилган клиник синовда истиқболли натижаларни кўрсатди.
Компания маълумотларига кўра, UBT251 деб номланган янги дори тадқиқотнинг иккинчи босқичида қон шакар даражасини сезиларли даражада пасайтирди ва тана вазнини камайтирди.
Тадқиқотда Хитойдан 2-тип диабетга чалинган 211 нафар катта ёшдаги бемор иштирок этди. Илгари улар парҳез, жисмоний машқлар ёки метформин билан даволанган. 24 ҳафта давомида иштирокчиларга ҳафтасига бир марта турли дозаларда UBT251, семаглутид ёки плацебо берилди.
Даволаш натижасида янги дори воситасини қабул қилган гуруҳда қон шакар даражасининг ўртача узоқ муддатли пасайиши 2,16% ни ташкил этди. Таққослаш учун, бу кўрсаткич семаглутид қабул қилган гуруҳда 1,77% ни ва плацебо қабул қилганларда 0,66% ни ташкил этди.
UBT251 ҳам сезиларли даражада вазн йўқотишни кўрсатди. Препаратни қабул қилган иштирокчилар ўртача тана вазнининг 9,8% ни йўқотишди. Бу кўрсаткич семаглутид гуруҳида тахминан 4,8% ва плацебо гуруҳида 1,4% ни ташкил этди.
Тадқиқот шуни кўрсатдики, янги препаратни қабул қилган беморларнинг бели ингичкароқ, қон босими ва қон ёғи даражаси яхшиланган. UBT251 ушбу тоифадаги бошқа дорилар билан таққосланадиган хавфсизликни кўрсатди.
Мартин Хольст Ланге компания натижалардан қониқиш ҳосил қилганини ва 2026 йилнинг иккинчи ярмида 2-тип диабет билан оғриган беморларни ўз ичига олган йирик халқаро тадқиқотнинг кейинги босқичини бошлашни режалаштираётганини айтди.
Шунингдек, яна бир халқаро тадқиқот олиб борилмоқда, унда ортиқча вазнли ёки семиз 330 нафарга яқин одам иштирок этмоқда. Унинг натижалари 2027 йилда эълон қилиниши кутилмоқда.
Аввалроқ Буюк Британия ва Бразилия соғлиқни сақлаш идоралари семаглутид ва лираглутидга асосланган GLP-1 рецепторлари агонистлари гуруҳига кирувчи машҳур вазн йўқотиш дориларини (Ozempic, Wegovy, Saxenda) қабул қилувчи беморларда ўткир панкреатит ривожланиш хавфи борлиги ҳақида огоҳлантирган эди.
