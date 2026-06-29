Хитойда зилзила оқибатида 13 киши жароҳат олди
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг жануби-ғарбидаги Сичуан провинциясида жойлашган Ибинь шаҳри маъмурий тасарруфидаги Гаосян уезида содир бўлган 5,5 магнитудали зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар ҳақида ҳозирча маълумот йўқ, деб хабар берди Синьхуа.
Ибинь шаҳрида зилзиладан зарар кўрганларга ёрдам кўрсатиш штаби маълумотига кўра, ўн уч киши енгил жароҳат олган, 196 киши эса эвакуация қилиниб, вақтинчалик жойлаштириш пунктларига жойлаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, зилзила 29 июнда Пекин вақти билан соат 00:12 да содир бўлган.
Хитой сейсмология бошқармаси дүйшанба куни Сичуан провинцияси (жануби-ғарбий Хитой) Ибинь шаҳар округига қарашли Гаосян туманида 5,5 баллик зилзиладан сўнг 3-даражали шошилинч ҳаракат режими жорий этди.