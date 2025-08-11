Хитойда тоғ тошқинлари: Юйчжун округида йўллар ва электр таъминоти тикланди
ASTANA. Kazinform — Хитой шимоли-ғарбидаги Ганьсу провинциясининг Юйчжун округида тоғ тошқинлари оқибатида зарар кўрган йўллар ва электр узатиш линиялари якшанба куни таъмирланди, дея хабар беради Синьхуа.
Табиий офат 13 кишининг ҳаётига зомин бўлди, яна 30 киши бедарак йўқолди.
Маҳаллий ҳокимият маълумотларига кўра, якшанба куни энг кўп жабрланган ҳудудларга олиб борувчи йўллар транспорт ҳаракати учун очилган. Қутқарув ва тиклаш ишларига 700 дан ортиқ қутқарувчи ва 200 дан ортиқ махсус техника жалб этилган.
«State Grid» миллий электр тармоқлари корпорациясига қарашли Ганьсу электр энергетика компанияси маълумотларига кўра, шанба оқшомига қадар зарар кўрган аҳоли турар жойларига электр таъминоти тикланган. Электр таъминотини тиклаш учун 73 та авария автомашиналари, 42 та генераторлар, 3 та кўчма электр станциялари ва 330 та таъмирчи ишчилар жалб этилган.
Пайшанба куни кечқурун Юйчжун округи ва Ланьчжоу шаҳрининг бошқа ҳудудларида кучли ёмғир тошқинларига сабаб бўлди. Жума куни тушдан кейин жами ёғингарчилик 220,2 мм га етди.
Айни пайтда бедарак йўқолганларни қидириш ва қутқариш ишлари давом этяпти.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Хитой расмийлари тошқиндан жабр кўрган ҳудудлардаги йўлларни реконструкция қилиш учун 70 миллион юань ажратгани ҳақида хабар берилганди.