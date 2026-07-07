Хитойда сув тошқини ва довул оқибатида 10 киши ҳалок бўлди, ўн минглаб аҳоли жабрланди
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг жанубидаги Гуанси-Чжуан автоном туманидаги Наньнин шаҳар округида кучли ёмғирдан кейин юзага келган сув тошқини ҳамда бир нечта сув омборлари тўғонларининг бузилиши оқибатида икки киши ҳалок бўлди, тахминан 55 минг нафар аҳоли офат ҳудудида қолди.
Синьхуа агентлиги маълумотига кўра, бу ҳақда маҳаллий ҳокимият душанба куни бўлиб ўтган матбуот анжуманида маълум қилди.
Мансабдорларнинг айтишича, табиий офатдан жабр кўрган ҳудудлардан жами 48 минг киши хавфсиз жойларга кўчирилган.
4 июлда соат 08:00 дан 6 июлда соат 11:00 гача «Майсак» тайфуни таъсирида Наньнин шаҳар округининг катта қисмида кучли ёмғир ёғди. Душанба куни соат 20:00 ҳолатига кўра, Гуанси-Чжуан автоном туманидаги 59 та дарёда сув сатҳи хавфли кўрсаткичдан ошиб кетган.
Наньнин шаҳри Фавқулодда вазиятларни бошқариш бюроси раҳбари ўринбосари Хуан Лу душанба куни соат 20:00 ҳолатига кўра, офат ҳудудларида сув сатҳининг пасайиш белгилари кузатила бошлаганини маълум қилди. Шу билан бирга, сув босиши хавфи мавжуд қишлоқларда аҳолини олдиндан огоҳлантириш ва эвакуация қилиш ишлари давом этмоқда.
Шу куни Хитой Фавқулодда вазиятларни бошқариш вазирлиги Гуанси-Чжуан мухтор туманига 150 минг дона шошилинч гуманитар ёрдам воситалари юборилганини маълум қилди. Ҳозирда ҳудудда Наньнин ва Гуйган шаҳар округларини қамраб олган кучли ёмғирдан кейинги сув тошқини оқибатларини бартараф этиш ишлари давом этмоқда.
Душанба куни Хитой Сув ресурслари вазирлиги Гуанси-Чжуан мухтор туманидаги сув тошқини сабабли фавқулодда чора кўриш даражасини учинчи босқичдан иккинчи босқичга кўтарди.
Шунингдек, Марказий Хитойдаги Хубэй провинциясининг шарқий қисмида душанба куни кечқурун кучли конвектив об-ҳаво ҳодисалари сабаб чақмоқ ва қаттиқ шамол оқибатида саккиз киши ҳалок бўлди, яна бир киши бедарак йўқолди. Бу ҳақда провинция Фавқулодда вазиятларни бошқариш департаменти маълум қилди.
Душанба куни соат 19:00 дан 23:00 гача Хуанши, Хуанган, Эчжоу ва Сяньнин шаҳарларида чақмоқли бўрон ва кучли шамол кузатилди. Иккита шаҳарча ва қишлоқ маъмурий бирлигида шамол тезлиги 13 баллгача етган, айрим шаҳарча ва қишлоқларда торнадо қайд этилган.
Маҳаллий қутқарув штаби сешанба куни маълум қилишича, Хуанган шаҳридаги Хуанчжоу туманининг учта маҳалласи тўсатдан юз берган кучли конвектив об-ҳаво ҳодисасидан жиддий зарар кўрган.
Сешанба куни эрталаб соат 05:00 ҳолатига кўра, ушбу учта маҳаллада 275 киши жабрланган. Жами 408 нафар аҳоли хавфсиз жойларга эвакуация қилинган. Ҳозирда ҳудудда қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда.
Аввалроқ Хитой томонидан зилзиладан жабрланганлар учун юборилган биринчи гуманитар ёрдам Венесуэлага етиб боргани ҳақида хабар берган эдик.