    Хитойда роботлар гала-концерт ўтказди

    ASTANA. Kazinform – Шанхайда жойлашган AgiBot антропоморфик тизимларни ишлаб чиқувчи компанияси баҳор байрами арафасида робототехникани ижодий соҳага интеграция қилиш имкониятларини намойиш этиб, кенг кўламли гала-концерт ташкил этди, деб хабар беради China Daily.

    Гала-концерт провели роботы в Китае
    Фото: официальный сайт компании AgiBot

    Кечки тадбирда 200 дан ортиқ гуманоид роботлар иштирок этиб, мураккаб хореографик дастурни ижро этди. Тадбирда нафақат синхрон рақслар ва жанг санъати элементлари, балки комедия саҳналари ва иллюзиялар ҳам бор эди.

    Концертнинг муваффақияти антропоморфик технологияларни қўллаш кўлами кенгайиб бораётганидан далолат беради. Илгари ишлаб чиқувчиларнинг асосий эътибори саноат сектори ва ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштиришга қаратилган бўлса, энди саноат оммавий кўнгилочар ва маданий лойиҳалар йўналиши бўйича ривожланишга тайёрлигини кўрсатмоқда.

    Шанхайнинг AgiBot компанияси йирик театрлар, концерт заллари ҳамда фан ва технология музейларидан ҳамкорлик бўйича таклифлар олганини маълум қилди. Улар кечки дастурни мунтазам равишда намойиш этиш учун тўлиқ ҳуқуқларни сотиб олишга тайёр эканликларини билдирдилар.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Хитой дунёдаги энг тезкор гуманоид роботни тақдим этгани ҳақида хабар берган эдик.

