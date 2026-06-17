Хитойда кучли ёмғирлар сабаб 36 минг киши эвакуация қилинди
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг жанубидаги Гуандун провинциясида кучли ёмғир ва сув тошқини хавфи сабаб 36 мингдан ортиқ аҳоли эвакуация қилинди.
Хитой марказий телевидениеси хабар беришича, 12 июнда бошланган кучли ёмғирлардан сўнг ҳудудда фавқулодда чоралар кўрилган.
Гуандун провинциясининг сув тошқини ва қурғоқчиликка қарши кураш бўйича махсус гуруҳи маълумотига кўра, 16 июнь ҳолатига келиб хавфли ҳудудлардан 36 127 киши эвакуация қилинган.
“Провинцияда 12 мингдан ортиқ хизматчи ва тахминан 3500 та йирик муҳандислик-қутқарув ускуналаридан иборат 260 та қутқарув гуруҳи жойлаштирилди. Шунингдек, ҳудудга ҳаво орқали қутқарув операциялари учун саккизта вертолёт юборилган”, — дейилади баёнотда.
15 июнда Хитой Миллий метеорология маркази ҳудудда кучли ёмғирлар давом этиши эҳтимоли сабаб «сариқ» даражадаги огоҳлантириш эълон қилди.
Хитойнинг жанубида ёз мавсуми одатда кучли ёмғирлар, тайфунлар ва сув тошқинлари хавфи билан кечади.
Мамлакатда табиий офатлардан келган тўғридан-тўғри зарар 2025 йилга келиб 241,61 миллиард юаньга (35 миллиард доллардан ортиқ) етгани баҳоланмоқда.