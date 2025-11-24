Хитойда гуманоид робот узоқ масофани босиб ўтиб, рекорд ўрнатди
ASTANA. Kazinform - Хитойда ишлаб чиқарилган гуманоид робот мамлакатнинг шарқий қисмидаги шаҳарлар орасида 106 километр масофани тўхтамасдан босиб ўтиб, Гиннеснинг рекордини ўрнатди, деб ёзади yuz.uz.
Бу ҳақда China Daily Asia хабар берди ва тасдиқ Гиннеснинг рекордлар китоби веб-сайтида ҳам эълон қилинди.
Шанхайнинг Agibot компанияси томонидан ишлаб чиқилган А2 роботи 10 ноябрь кечаси Сучжоудан йўлга чиқди ва 13 ноябрь куни эрта тонгда Шанхайдаги Вайтан соҳилига етиб келди. Тез алмаштириладиган батарея тизими роботга 106 километр 286 метр масофани босиб ўтиб, маррага етгунча саёҳатини давом эттиришга имкон берди.
Ишлаб чиқувчи крмпания вакилларининг сўзларига кўра, зарурий жиҳозлар роботга қийин шароитларда муваффақиятли ҳаракатланиш, светофорлар, тор йўлаклар ва гавжум йўлаклардан ўтиш, атроф-муҳитни кундузи ҳам, кечаси ҳам барқарор идрок этиш имконини берди. Робот асфальтланган йўллар, тош йўлаклар ва кўприкларда ҳаракатланиб, йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилди.
Шанхайга етиб келгач, рекордчи механик қаҳрамон журналистларга ўз саёҳатини “машина ҳаётидаги унутилмас тажриба” деб таърифлади ва ҳазил билан “унга янги поябзал керак бўлиши мумкин” деб ишора қилди.