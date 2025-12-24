Хитойда электромобиллар учун мўлжалланган қувватлаш колонкалари сони тез суръатлар билан ўсиб бормоқда
ASTANA. Kazinform - Хитойда электромобиллар учун мўлжалланган қувватлаш колонкалари сони ҳар йили сезиларли даражада ошиб бормоқда. Бу ҳақда Синьхуа расмий маълумотларга таяниб хабар берди.
Жорий йилнинг ноябрь ойи охирига келиб, мамлакатда ўрнатилган қувватлаш колонкаларининг умумий сони 19,32 миллион донадан ошди. Бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 52 фоизга кўп.
Хитой Халқ Республикаси Давлат энергетика бошқармаси маълумотларига кўра, қувватлаш колонкалари сони йил давомида 36 фоизга ўсиб, 4,63 миллион донага етди. Хусусий қувватлаш колонкалари эса 57,8 фоизга ўсиб, 14,7 миллион донага етди.
Шунингдек, ноябрь ойи охирига келиб давлат қувватлаш колонкаларининг умумий номинал қуввати 210 миллион киловаттга етгани маълум бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Хитой ҳукумати жорий йилнинг октябр ойида электромобиллар учун қувватлаш инфратузилмасини ривожлантириш бўйича уч йиллик ҳаракатлар режасини эълон қилди. Ҳужжатга кўра, 2027 йил охирига келиб, мамлакатнинг бутун ҳудудини қамраб олувчи, умумий қуввати 300 миллион киловаттдан ортиқ бўлган 28 миллион қувватлаш қурилмасидан иборат миллий тармоқни шакллантириш режалаштирилган.