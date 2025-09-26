Хитойда дунёдаги энг баланд кўприк очилади
ASTANA. Kazinform – Хитойда 28 сентябрда дунёдаги энг баланд кўприк – Хуацзян Гранд Каньон расман очилади, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Гуйчжоу провинцияси жануби-ғарбий қисмида жойлашган Лючжи-Аньлун тезюрар йўлида жойлашган ушбу кўприкнинг умумий узунлиги 2 890 метр, асосий узунлиги 1 420 метр ва сув сатҳидан баландлиги 625 метрни ташкил этади. У рекорд узунлиги ва баландлиги туфайли тоғли минтақадаги дунёдаги энг узун ва энг баланд кўприк саналади.
2022 йил бошида бошланган иншоот қурилишида муҳандислар табиий тўсиқни – Хуацзян Буюк каньонни енгиб ўтган. Иш BeiDou навигация сунъий йўлдош тизими, дронлар, BIM моделлаштириш, интеллектуал-мониторинг, юқори мустаҳкам материаллар ва инновацион қурилиш технологияларидан фойдаланишни ўз ичига олди.
Бунинг ёрдамида мутахассислар каньон тагидан юзлаб метр баландликда миллиметр аниқлигига эришдилар. Бир пайтлар ўтиб бўлмас бўлган чуқур дара ҳозир муҳим транспорт йўлагига айланган.
Кўприк фойдаланишга топширилгач, каньондан ўтиш вақти икки соатдан икки дақиқага қисқариб, минтақада транспорт қатнови сезиларли даражада яхшиланади.
Эслатиб ўтамиз, Хитойда қурилаётган кўприкда кабеллар узилиши оқибатида 12 киши ҳалок бўлган эди.