Хитойда дафн маросимлари учун расмий веб-портал ишга туширилди
ASTANА. Кazinform — Жорий йилнинг 5 апрель куни, Цинмин (Мотам куни) арафасида, Хитой Халқ Республикаси Фуқаролик ишлари вазирлиги раҳбарлигида ишлаб чиқилган дафн маросимлари учун миллий веб-портал расман ишга туширилгани маълум бўлди, деб хабар берди Xinhuа.
Сайт дафн маросимларини ташкил этиш бўйича жамоатчиликнинг ахборот эҳтиёжларини қондиришга қаратилган.
У бутун мамлакат бўйлаб дафн маросимлари хизматларининг ахборот ресурсларини бирлаштиради, бу дафн маросимлари ва хотира маросимлари билан боғлиқ масалалар бўйича ишончли маълумот ва маслаҳатлар олиш имконини беради.
Вазирлик вакили Сюй Цзэшэннинг сўзларига кўра, мамлакатдаги барча фуқаролик маъмурий органлари веб-портални ишлаб чиқиш ва тарғиб қилишда иштирок этди.
Унинг сўзларига кўра, янги платформа дафн маросимларини ташкил этувчи фуқароларга турли ҳудудларда хизматларни тезда топишга ва уларнинг нархларини аниқ таққослашга ёрдам беради.
Идоранинг маълумотларига кўра, кейинги босқичда сайт ўз имкониятларини кенгайтиради ва экологик тоза дафн маросимларини ривожлантиришга ва Хитойда марҳумларни хотирлашнинг маданиятли анъаналарини тарғиб қилишга қаратилади.
Хитой ер ресурсларини тежаш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш мақсадида кўп йиллар давомида экологик дафн маросимларини фаол равишда тарғиб қилиб келмоқда. 30 март куни дафн маросимлари бўйича янги қайта кўриб чиқилган қоидалар кучга кирди, унда "экологик тоза дафн маросимлари" атамаси киритилди.
Қоидалар денгизда, дарахтларда, гуллар орасида ёки ўтлоқларда дафн маросимларини бевосита қўллаб-қувватлайди. Ҳозирда Хитойнинг 28 та маъмурий бирлиги экологик тоза ва ерга зарар етказмайдиган дафн маросимлари усулларини қўллаб-қувватловчи кўрсатмалар чиқарди, улар субсидиялар ва рағбатлантириш чоралари билан қўллаб-қувватланади.
Масалан, Сиань шаҳрида экологик дафн маросимлари улуши ҳозирда барча дафн маросимларининг 34,4% ни ташкил қилади. 2021 йилдан бери шаҳар жамоатчилик манфаатлари тадбири доирасида дафн маросимлари учун субсидия дастурини ишга туширди ва экологик тоза ва ихчам дафн маросимларини рағбатлантириш чораларини жорий этди.
2023 йилдан бери «Сиань Фэнчжэнъюань» дафн маросими бюросида иккита экологик дафн маросимидан ташқари, шаҳар фуқаролик маъмурияти қирғоқ бўйидаги Циндао шаҳрида кетма-кет учта хайрия денгиз дафн маросимларини ташкил этди. Ушбу ташаббуслар натижасида 480 дан ортиқ одамнинг куллари табиий дафн маросими орқали охирги дам олиш жойларига қайтарилди.
Сиань — денгизда дафн этишни қўллаб-қувватлайдиган ягона шаҳар эмас. Хитойнинг барча қирғоқбўйи шаҳарларида оилалар марҳум қариндошлари билан сўнгги видолашув сифатида бу усулни танлайдилар.