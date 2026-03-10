Хитойда бензин ва дизель ёқилғисининг чакана нархлари кўтарилади
ASTANА. Кazinform — Хитой Халқ Республикаси Тараққиёт ва ислоҳотлар қўмитаси душанба куни сешанба кунидан бошлаб Хитойда бензин ва дизель ёқилғисининг чакана нархлари кўтарилишини маълум қилди.
Xinhua агентлигининг хабар беришича, бу халқаро нефть бозорида нархларнинг кескин ошиши билан боғлиқ.
Қўмита баёнотида бензин нархи бир тонна учун 695 юанга (тахминан 100,5 АҚШ доллари), дизель ёқилғиси эса бир тонна учун 670 юанга ошиши айтилган.
Идоранинг Нархларни мониторинг қилиш маркази маълумотларига кўра, Шарқдаги вазият келажакда глобал нефть нархларининг тенденциясига таъсир қилувчи асосий омил ҳисобланади.
Хитойнинг учта энг йирик нефть компанияси - PetroChina, Sinopec ва CNOOC, шунингдек, бошқа нефтни қайта ишлаш заводлари ишлаб чиқаришни самарали ташкил этиш, нефть маҳсулотларини барқарор етказиб беришни таъминлаш ва давлат нарх сиёсатига қатъий риоя қилиш мажбуриятига эга.
Қўмита маълумотларига кўра, бозорда тартибни таъминлаш учун ҳар бир ҳудуддаги тегишли идоралар миллий нарх сиёсатини бузадиган ҳаракатларга қарши қатъий чоралар кўришлари керак.
Эслатиб ўтамиз, Хитойнинг етакчи нефть компаниялари энергетика бозоридаги турбулентлик туфайли эҳтиёт чораларини тавсия қилди.