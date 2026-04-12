Хитой автомобиль бозорида тез ўсиш кузатиляпти
ASTANA. Kazinform — Хитойда 2026 йил март ойида автомобиль ишлаб чиқариш ва сотиш февраль ойига нисбатан сезиларли даражада ошди, деб хабар беради Синьхуа.
Бу ҳақда Хитой автомобиль ишлаб чиқарувчилари ассоциацияси хабар берди.
Ассоциация маълумотларига кўра, март ойида 2,92 миллион автомобиль ишлаб чиқарилган ва 2,9 миллион дона сотилган. Бу кўрсаткичлар ойлик маълумотларга кўра мос равишда 74,4% ва 60,6% га ошган.
Электр ва гибрид автомобилларни ўз ичига олган янги энергия воситалари (NEV) ҳам юқори ўсишни кўрсатди: ишлаб чиқариш ҳажми 1,23 миллионга, савдо эса 1,25 миллионга етди.
Умуман олганда, 2026 йилнинг биринчи чорагида мамлакатда 7,04 миллион автомобиль ишлаб чиқарилган ва 7,05 миллион сотилган. NEV сегментида эса ишлаб чиқариш 2,97 миллион, савдо эса 2,96 миллионни ташкил этди.
Чэнь Шихуанинг сўзларига кўра, ўсишнинг иккинчи чоракда ҳам давом этиши кутилмоқда. Бунга трейд-ин дастурлари, истеъмолчилар талабини рағбатлантириш чоралари ва яқинлашиб келаётган Пекин халқаро автосалони доирасида янги моделларнинг тақдим этилиши таъсир қилади.