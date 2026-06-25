Хитойда 2030 йилга бориб 5G уланишлари сони 1,7 миллиарддан ошади
ASTANA. Kazinform — Ҳозирги кунда дунёдаги бешинчи авлод алоқа тармоғи — 5G уланишларининг 40 фоиздан ортиғи Хитой ҳиссасига тўғри келади. Мутахассислар баҳосига кўра, 2030 йилга бориб мамлакатдаги 5G тармоғига уланишлар сони 1,7 миллиарддан ошиб кетади, деб хабар беради Синьхуа.
Бу ҳақда сешанба куни очилган MWC Shanghai 2026 жаҳон мобиль конгрессида тақдим этилган «Хитойнинг мобиль иқтисодиёти — 2026» ҳисоботида маълум қилинди.
Халқаро мобиль алоқа операторлари ва жиҳоз ишлаб чиқарувчилар уюшмаси (GSMA) ҳисоботига кўра, бундай кўлам Хитойнинг нафақат 5G технологиясини жорий этишда, балки илғор мобиль тармоқларнинг ривожланиш йўналишини белгилашда ҳам етакчи эканини кўрсатади.
Ҳисоботда таъкидланишича, 5G тармоқларининг қамров ҳудуди ва ўтказувчанлик қобилияти кенгайиб борган сари, соҳадаги асосий эътибор кўпроқ фойдаланувчиларни улашдан юқори самарадорликка эга, интеллектуал ва дифференциал хизматларни ривожлантиришга қаратилган.
Бу тенденция Хитой материгидаги 330 дан ортиқ шаҳарда 5G-Advanced технологиясини тижорат асосида жорий этиш орқали намоён бўляпти. Мазкур технология мобиль сунъий интеллектни ривожлантириш, иммерсив истеъмол хизматларини кенг жорий этиш, корхоналарнинг рақамли трансформациясини жадаллаштириш ва жамоат инфратузилмасини мустаҳкамлаш имконини беради.
Ҳужжатда қайд этилишича, 2025 йилда мобиль технологиялар ва хизматлар Хитой ялпи ички маҳсулотининг тахминан 7,2 фоизини таъминлаган. Бу қарийб 1,5 триллион долларга тенг.
Мутахассислар прогнозига кўра, 2030 йилга келиб бу кўрсаткич 2,1 триллион долларга етиши мумкин.