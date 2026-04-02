Хитой зич туман туфайли сариқ огоҳлантириш эълон қилди
ASTANA. Kazinform — Хитой метеорология хизмати чоршанба куни мамлакатнинг айрим ҳудудларида зич туман туфайли сариқ огоҳлантириш эълон қилди, деб хабар берди Синьхуа.
Миллий метеорология маркази маълумотларига кўра, чоршанба куни эрталабдан пешингача Шаньдун, Аньхой, Цзянсу, Чжэцзян, Цзянси, Хунань ва Гуйчжоу провинцияларини зич туман қоплайди.
Аньхой, Хунань ва Гуйчжоу провинцияларида туман туфайли кўриниш масофаси 200 метргача пасайиши мумкин.
Ҳайдовчиларга хавфсизлик нуқтаи назаридан тезликни назорат қилиш тавсия этилади. Аэропортлар ва автомобиль йўллари маъмуриятларига тегишли хавфсизлик чораларини кўриш бўйича кўрсатма берилди.
Эслатиб ўтамиз, Хитойда зич туман учун уч даражали огоҳлантириш тизими мавжуд: энг хавфлиси "қизил" даража, ундан кейин "сариқ" ва "тўқ сариқ-сариқ" даражалар.