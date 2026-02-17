Хитой Янги йили космосда: тайконавтлар торт пиширди
ASTANA. Kazinform — Хитойда миллионлаб оилалар байрам дастурхони атрофида тўпланаётган бир пайтда, учта тайконавт баҳор байрамини Ердан 400 километр баландликда нишонламоқда, деб хабар беради Синьхуа.
«Шэньчжоу-21» космик кемаси экипажи орбитада Хитой Янги йилини нишонламоқда. Байрам олдидан тайконавтлар Хитойнинг космик агентлиги томонидан эълон қилинган видеомурожаатни ёзиб олдилар.
"Барчага соғлиқ ва тинчлик тилайман", - деди экипаж командири Чжан Лу.
Бу унинг космосдаги иккинчи Янги йили, у илгари 2022 йил ноябрь ойида учирилган ва орбитада олти ой ўтказган “Шэньчжоу-15” миссиясида иштирок этган.
Станция қизил чироқлар, анъанавий хитой буюмлари ва қоғоздан кесилган нақшлар билан безатилган. Байрам дастурхонида чучвара ва миллий ширин таомлар бўлди. Бу йил алоҳида таом таклиф этилди: экипаж илк бор фазода торт пиширди.
Миссия 2025 йил 31 октябрда бошланган. Улар космосда 100 кундан ортиқ вақтдан бери бўлиб турибди.
Агентлик маълумотларига кўра, илмий тажрибалардан тортиб техник хизмат кўрсатиш ва тиббий мониторинггача бўлган барча операциялар режалаштирилганидек давом этмоқда.