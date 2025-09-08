Хитой янги “Яогань” сунъий йўлдошларини орбитага чиқарди
ASTANA. Kazinform – Хитой Ерни масофадан зондлаш учун “Яогань” синфига мансуб янги сунъий йўлдошлар гуруҳини учирди, дея хабар беради Анадолу.
«Yaogan-40 03» сунъий йўлдошлари Шаньси провинциясидаги Тайюань космик марказидан «Long March-6» ташувчи ракетасида орбитага чиқарилди.
Қайд этилишича, қурилмалар ҳисобланган орбитага муваффақиятли чиқди ва улар электромагнит муҳитни ўрганиш ва тегишли техник синовларни ўтказиш учун ишлатилади.
Ушбу учириш «Long March» сериясидаги 593-миссия бўлди.
"Яогань" номи Хитой тилидан таржима қилинганда "масофадан зондлаш" деган маънони англатади. Бироқ, бир қатор Ғарб манбаларининг таъкидлашича, ушбу синфдаги сунъий йўлдошлар аслида ҳарбий разведка қурилмалари бўлиб, улар космик, кибер ва электрон урушлар учун масъул бўлган Хитой Халқ озодлик армиясининг стратегик қўллаб-қувватлаш кучлари назорати остида.
