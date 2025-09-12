Хитой янги iPhone 17 смартфонларини жаҳонга экспорт қилишга тайёрланмоқда
ASTANA. Kazinform — Apple компаниясининг янги iPhone 17 серияси жаҳон бозорига чиқишга тайёр. Бу жараёнда Хитойнинг ишлаб чиқариш экотизими яна бир бор асосий роль ўйнамоқда, деб хабар беради “Синьхуа”.
Асосий марказ – Чжэнчжоу шаҳридаги Foxconn заводи. Бу дунёдаги энг йирик iPhone йиғиш базаларидан бири ва Хитойнинг электроника ишлаб чиқаришдаги миқёси рамзи.
Завод ҳозир тўлиқ қувват билан ишлаяпти ва жаҳон талабини қондириш учун ишчи кучини ошириб боряпти. Foxconn компаниясининг ишга қабул қилиш маркази олдида ҳар куни минглаб одамлар узун навбатда туради.
"Июль ойининг охиридан бери биз ҳар куни минглаб номзодларни қабул қиламиз. Бу ҳолат сентябрь охиригача давом этиши кутиляпти", - дейди Foxconn компаниясининг кадрлар бўлими бошлиғи ўринбосари Фан Симин.
Заводда ишлаб чиқаришнинг энг юқори даврларида ўн минглаб вақтинчалик ишчилар ишлайди. Улар йиғиш, сифат назорати ва қадоқлаш билан шуғулланади.
Хэнань провинциясида яшовчи Чжао Яньхуэйнинг айтишича, уч ойлик иш унга ва унинг рафиқасига 40 минг юандан (тахминан 5 600 доллар) кўпроқ фойда келтириши мумкин.
“Бу минтақадаги ўртача даромаддан анча юқори”, - деди у Синьхуа агентлигига берган интервьюсида.
Чжэнчжоу йирик транспорт марказига айланди. Бу ерда 8 та халқаро юк ҳаво йўллари ишлайди, улар Европа, Америка ва Осиёнинг 24 мамлакатидаги 100 дан ортиқ шаҳарларни боғлайди. Янги iPhone жўнатмалари бутун дунё бўйлаб ҳаво, темир йўл ва автомобиль орқали жўнатилади.