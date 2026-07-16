Хитой ЯИМи 2026 йилнинг биринчи ярим йиллигида 4,7 фоизга ўсди
ASTANA. Kazinform - Хитой иқтисодиёти 2026 йилнинг биринчи ярим йиллигида ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 4,7 фоизга ўсди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Пекиндаги мухбири Хитой Халқ Республикаси Давлат статистика бошқармаси маълумотларига таяниб.
Ҳисобот даврида мамлакатнинг ялпи ички маҳсулоти 69,57 триллион юанга (тахминан 10,25 триллион АҚШ доллари) етди. Биринчи чоракда ЯИМ ўсиши 5,0 фоизни ташкил этган бўлса, иккинчи чоракда бу кўрсаткич йиллик ҳисобда 4,3 фоизгача секинлашди.
Хитой иқтисодиётининг асосий ҳаракатлантирувчи кучи хизматлар соҳаси бўлиб қолмоқда. Ушбу тармоқда ўсиш 5,2 фоизни ташкил этди. Саноатда қўшилган қиймат 3,9 фоизга, қишлоқ хўжалигида эса 3,7 фоизга ошди.
Хитой ташқи савдо соҳаси ҳам юқори ўсиш суръатини намоён этди. Товарлар ташқи савдоси ҳажми йиллик ҳисобда 16,9 фоизга ошиб, 25,47 триллион юанга етди.
Идора маълумотларига кўра, олти ой давомида истеъмол нархлари индекси 1,0 фоизга ошган. Ишсизлик даражаси эса 5,2 фоиз этиб қайд этилди.
Аввалроқ Хитой 2026 йилда ялпи ички маҳсулот ўсиши 4,5–5 фоиз атрофида бўлишини прогноз қилган эди.