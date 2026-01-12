Хитой ва Ўзбекистон археологлари Қува шаҳарчаси деворларининг қолдиқларини топдилар
ASTANA. Kazinform — Хитой ва Ўзбекистон археологлари жамоаси Ўзбекистонда Қува қадимий шаҳарчасининг сақланиб қолган деворларининг бир қисмини топди. Топилган буюмлар милоддан аввалги III асрдан милодий X асргача бўлган даврга оид, деб хабар беради Синьхуа ахборот агентлиги.
Луоян-Фарғона қўшма археологик экспедицияси иштирокчилари ушбу топилмани Буюк Ипак йўлидаги қадимий шаҳарчасининг тарихий ривожланишини, шунингдек, Шарқ ва Ғарб ўртасидаги маданий алмашинувларни ўрганиш учун муҳим моддий далил деб ҳисоблайди. Бундан ташқари, ушбу кашфиёт "Бир макон, бир йўл" ташаббуси доирасида халқаро археологик ҳамкорликнинг муҳим ютуғи ҳисобланади.
110 минг квадрат метр майдонни эгаллаган Қува шаҳарчаси харобалари Ўзбекистоннинг шарқидаги Фарғона водийсида жойлашган. Қадимги Ипак йўлидаги муҳим марказ сифатида бу минтақа Хитой билан икки минг йилдан ортиқ вақт давомида узоқ муддатли алоқаларга эга бўлган.
Археологларнинг дастлабки маълумотларига кўра, шаҳарнинг бир неча бор таъмирланган мудофаа иншоотлари узоқ вақтдан бери фойдаланилган. Улар Парфия империяси, Даюань, Сўғд даври, шунингдек, Сомонийлар даврида ишлатилган.
“Девор қуриш технологияларининг эволюцияси турли даврларда меъморий маҳорат ва қурилиш материалларини танлаш, бундай танловларга потенциал маданий таъсир ва маданиятнинг тарқалишини ўрганиш учун муҳим маълумотларни тақдим этади”, - деди Хитой томонидан қўшма экспедиция раҳбари Лю Бинь.
2023 йилда Хитойнинг марказий қисмидаги Хэнань провинциясидаги Луоян археология институти ва Фарғона давлат университети (Ўзбекистон) Қува шаҳри харобаларида археологик қазиш ишларини олиб бориш учун қўшма археологик гуруҳ туздилар.
Ҳозирги кунга қадар харобаларда саройлар, шаҳар дарвозалари, деворлар, турар-жой бинолари, кўчалар ва ҳунармандчилик устахоналари каби ёдгорликлар топилган.
“Келгуси йилда сарой ҳудудида жойлашув ва функционал районлаштиришни ҳар томонлама тушунишни янада ривожлантириш учун тизимли қазишмалар режалаштирилган”, - дея қўшимча қилди у.