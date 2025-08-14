Хитой табиий офатдан жабр кўрган ҳудудларга 170 миллион юань ажратмоқда
ASTANA. Kazinform — Хитой Молия вазирлиги ва Фавқулодда вазиятлар вазирлиги мамлакатнинг табиий офатлар оқибатларини бартараф этишга кўмаклашиш учун етти вилоятига 170 миллион юань (тахминан 23,8 миллион доллар) ажратди.
Бу ҳақда Синьхуа хабар берди.
9 августдан бери Хитойнинг жануби-ғарбидаги Сичуань провинцияси ва Чунцин шаҳридан, шарқий Цзянсу ва Аньхой провинцияларигача бўлган кенг ҳудудда кучли ёмғир ёғиб, тошқин ва геологик офатларга сабаб бўлмоқда.
Маблағлар Цзянсу, Аньхой, Хубэй, Сичуань, Гуйчжоу, Ганьсу провинциялари ва Чунцин шаҳарига ажратилган. Маблағлар жабрланган аҳолини эвакуация қилиш ва жойлаштириш, қидирув-қутқарув ишларини олиб бориш, табиий офат такрорланишининг олдини олиш, уй-жойларни реконструкция қилиш каби тадбирларга йўналтирилади.
Аввал хабар қилинганидек, Ганьсу провинциясида тоғли тошқинлар оқибатида 10 кишининг ҳалок бўлгани, 33 кишининг бедарак йўқолгани ҳақида ёзгандик. Кеча Ганьсу провинциясидаги сув тошқини қурбонлари сони 15 кишига етгани маълум бўлди.
Хитой ҳукумати тўрт кун аввал сув тошқинидан жабр кўрган ҳудудлардаги йўлларни зудлик билан реконструкция қилиш учун марказий ҳукумат бюджетидан 70 миллион юань (тахминан 9,81 миллион доллар) ажратганини маълум қилган эди.
Шунингдек, Юйчжун округида якшанба куни юз берган тоғ тошқинида шикастланган йўллар ва электр узатиш линиялари таъмирлангани маълум қилинган.