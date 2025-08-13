Хитойнинг Ганьсу провинциясида сув тошқинлари қурбонлари сони 15 кишига етди
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг шимоли-ғарбидаги Ганьсу провинциясида тоғ тошқини оқибатида 15 киши ҳалок бўлди, 28 киши бедарак йўқолди, дея хабар беради Синьхуа.
Бу ҳақда сешанба куни вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси хабар берди.
8 август куни эрталаб ҳолатига кўра, Юйчжун округида (Ганьсу провинцияси) фавқулодда ҳолат эълон қилинди, қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда.
7 август оқшомидан 8 август тонгига қадар давом этган кучли ёмғир Ганьсу провинцияси маъмурий маркази - Ланьчжоу шаҳри ва унга қўшни Юйчжун округида кўчки ва тошқинларни келтириб чиқарди.
Айни пайтда маҳаллий ҳокимият органлари табиий офат кўлами ва Юйчжун округига етказилган зарарни баҳоламоқда.
Аввал хабар қилинганидек, Ганьсу провинциясида тоғли тошқин оқибатида 10 киши ҳалок бўлди, 33 киши бедарак йўқолди.
Хитой ҳукумати сув тошқинидан жабр кўрган ҳудудлардаги йўлларни зудлик билан реконструкция қилиш учун марказий ҳукумат бюджетидан 70 миллион юан (тахминан 9,81 миллион АҚШ доллари) ажратганини маълум қилди.
Шунингдек, Юйчжун округида якшанба куни юз берган тоғ тошқинида шикастланган йўллар ва электр узатиш линиялари таъмирлангани маълум қилинган.