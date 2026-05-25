Хитой сув тошқини хавфи сабабли шошилинч ҳаракат режими жорий этди
ASTANA. Kazinform — Хитой ҳукумати тўртта провинция даражасидаги ҳудудда сув тошқини хавфи муносабати билан тўртинчи даражадаги шошилинч ҳаракат режимини ишга туширди, деб хабар беради Синьхуа.
Хитой Халқ Республикасининг Сув хўжалиги вазирлиги якшанба куни, 24 майда Аньхой, Хэнань, Шэньси провинцияларида ҳамда марказга тўғридан-тўғри бўйсунувчи Чунцин шаҳрида сув тошқинига қарши тўртинчи даражали шошилинч режим жорий этди. Шунингдек, Цзянси, Хубэй ва Хунань провинцияларида ҳам худди шундай даражадаги олдини олиш чоралари сақлаб қолинди.
24-27 май кунлари Хитойнинг жануби-шарқидаги айрим ҳудудларда, Шимоли-Ғарбий Хитойнинг шарқий қисмида, Хуанхэ ва Хуайхэ дарёлари оралиғида, Янцзы ва Хуайхэ ўртасидаги минтақаларда, шунингдек Янцзининг жанубидаги ҳудудларнинг шимолий ва ғарбий қисмларида кучли ёмғирлар кутилмоқда. Айрим кичик ва ўрта дарёларда сув даражаси тошқин ҳақидаги огоҳлантириш чегарасидан ошиб кетиши мумкин.
Вазирлик маҳаллий сув хўжалиги органларига ёғингарчилик ва сув даражасини реал вақт режимида назорат қилишни кучайтириш ҳамда эрта огоҳлантириш маълумотларини ўз вақтида тарқатиш вазифаларини топширди.
Шунингдек, сув омборларининг хавфсиз ишлашини таъминлашга алоҳида эътибор қаратиш, кичик ва ўрта дарёларда сув тошқинининг олдини олиш ҳамда тоғли ҳудудларда сел хавфини камайтириш чораларини кучайтириш зарурлиги таъкидланди.
Синьхуа агентлигининг хабар беришича, 23 май кечқурун Хитойнинг жануби-ғарбидаги Чунцин шаҳрининг Юнчуань туманида кучли ёмғир оқибатида 10 дан ортиқ одам бедарак йўқолган.
Эслатиб ўтамиз, Хитойдаги шахта фожиаси натижасида 82 киши ҳалок бўлган эди.