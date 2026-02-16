Хитой суди фойдаланувчининг СИ хатоси учун компенсация талабини рад этди
Хитой Олий халқ судининг маълумотларига кўра, бу мамлакатда сунъий интеллектнинг "галлюцинацияси" деб аталадиган нарсадан келиб чиққан биринчи суд низосидир.
2025 йил июнь ойида Лиан исмли фойдаланувчи университет ҳақида маълумот сўраб Хитой сунъий интеллект иловасига кирган. Илова нотўғри маълумотлар берган. Хатони кўрсатгандан сўнг, сунъий интеллект 100 000 юань (тахминан 14 000 доллар) компенсация таклиф қилиб, фойдаланувчига ишни Ханчжоу интернет судига олиб боришни таклиф қилган. Лиан нотўғри маълумотлар унинг текшириш харажатларини оширганини даъво қилиб, 9999 юань миқдорида компенсация талаб қилиб даъво аризаси билан мурожаат қилган.
Биринчи инстанция суди даъвони рад этди ва сунъий интеллект ваъдаси эгаси компаниянинг мажбуриятига тенг келмаслигини ва операторнинг ўзи фойдаланувчиларни илова ишлашидаги мумкин бўлган чекловлар ҳақида огоҳлантирганини таъкидлади. Бундан ташқари, суд даъвогар ҳеч қандай ҳақиқий зарар кўрмаганлигини таъкидлади.
Цинхуа университети ҳуқуқ факультети профессори Чэн Сяо иш фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва сунъий интеллект технологияларини ривожлантиришни рағбатлантириш ўртасидаги мувозанатни акс эттиришини ва бу соҳада тартибга солиш учун назарий ва амалий аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади.
Хитой тармоқ информатика марказининг маълумотларига кўра, 2025 йил июнь ойига келиб, Хитойда генератив сунъий интеллект фойдаланувчилари сони 515 миллионга етди ва пенетрация даражаси 36,5% ни ташкил қилди. Бундай технологиялар ақлли қидирув, контент яратиш ва офис ишларида қўлланилади.
Хитой давлат интернет ахборот идораси томонидан бошқа бўлимлар билан ҳамкорликда тайёрланган 2023 йилги ҳужжат генератив сунъий интеллект хизматларидан тақиқланган контентни, жумладан, ёлғон маълумотларни тарқатмасликни ва яратилган контентнинг шаффофлиги ва аниқлигини таъминлашни талаб қилади.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ, Хитой ва Ҳиндистон СИ рақобатбардошлиги бўйича етакчи учликда.