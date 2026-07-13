Хитой Starlinkни бир неча дақиқада ўчириб қўйишга қодир микротўлқинларни ошкор қилди
ASTANA. Kazinform — Хитойлик ҳарбий олимлар ноёб нашрда Илон Маскнинг Starlink каби паст орбитали сунъий йўлдошларни тезда ўчириб қўйиш учун етарли бўлган кучли 100 гигаваттли микротўлқинли тизим ҳақида ёзишди, деб хабар беради Кazinform агентлиги Euronewsга таяниб.
Миллий мудофаа технологиялари университети (NUDT) жамоаси сўнгги йилларда Хитой ҳарбийлари томонидан ишлаб чиқилган бир нечта импульс генераторлари ҳақида тафсилотларни «High Power Laser and Particle Beams» журналида эълон қилди.
Улар орасида Чжан Цзюн бошчилигидаги тадқиқотчиларнинг ўзлари тушунтирганидек, бир нечта синхронлаштирилган импульс генераторларини бирлаштириш орқали 100 гигаватт қувватга эга қурилма ажралиб туради. Таққослаш учун, овқатни иситиш учун ишлатиладиган одатий маиший микротўлқинли печ тахминан 800 ватт ёки 0,0000008 ГВт қувватга эга микротўлқинларни ишлаб чиқаради.
Бу катталикни тасаввур қилиш учун мутахассисларнинг фикрича, атиги 1 гигаваттлик импульс паст орбитали сунъий йўлдошнинг электроникасига жиддий аралашув ёки тўғридан-тўғри зарар етказиши мумкин. NUDT томонидан тасвирланган тизим бу қувватни 100 баравар оширади ва тадқиқот муаллифлари дизайн янада масштаблаш имконини беришини таъкидлайдилар.
Мақолада айтилганидек, асосий техник ечим — бу электр изоляцияси билан чекланган битта генераторга таяниш ўрнига бир нечта ихчам импульсли қувват модулларини синхронлаштириш. Олимларнинг фикрига кўра, ушбу модулли архитектура ҳар бир блокнинг бутун тизимнинг ишлашини ёмонлаштирмасдан максимал қувватига яқин ишлашига имкон беради.
Ушбу технологияга стратегик қизиқиш янгилик эмас. Хитой яна бир тадқиқотда Шимоли-ғарбий ядро технологиялари институти томонидан ишлаб чиқилган ва Starlink каби сунъий йўлдош тармоқларини бузиш учун потенциал восита сифатида аниқ мўлжалланган 20 гигаваттли қурилмани яратганини ҳам эълон қилди.
Эслатиб ўтамиз, Хитой 9 йилдан сўнг илк бор суперкомпьютерларнинг жаҳон рейтингида етакчиликни қўлга киритди.