Хитой спорт саноатини 1 триллион долларгача оширишни мақсад қилган
ASTANA. Kazinform – Хитой ҳукумати 2030 йилга бориб глобал таъсирга эга бўлган бир қатор спорт корхоналари ва мусобақаларини ташкил этишни режалаштирмоқда, бу эса маҳаллий спорт индустриясини 7 триллион юандан (тахминан 985,2 миллиард доллар) ошириш имконини беради, дея хабар беради Kazinform.
Хитой ҳукумати тегишли тармоқларни юқори сифатли ривожлантиришга кўмаклашиш бўйича катта саъй-ҳаракатларнинг бир қисми сифатида спорт иқтисодиётининг истеъмол салоҳиятини очишга интилмоқда. Бу ҳақда Xinhua ахборот агентлиги ХХР Давлат кенгаши томонидан чиқарилган тегишли ҳужжатнинг қатор қоидаларига таяниб хабар беради.
Ҳужжатда спорт товарларини етказиб беришни кенгайтириш, спорт соҳасида истеъмолни рағбатлантириш, спорт бизнесини қўллаб-қувватлаш, турдош тармоқларда янги ўсиш нуқталарини яратиш каби олтита йўналиш бўйича 20 та чора-тадбирлар белгиланган.
Аниқ чора-тадбирлар очиқ ҳавода спорт индустриясини ривожлантириш, қишки иқтисодиётни мустаҳкамлаш, спорт анжомларини янгилаш, спорт соҳасида истеъмол сценарийларини кенгайтириш ва ҳамкорликни чуқурлаштиришни ўз ичига олади.
Шунингдек, спорт индустриясини рақамлаштиришга кўмаклашиш ва ҳоказолар бўйича ишлар олиб борилади.