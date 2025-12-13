Хитой пўлат маҳсулотларига экспорт чекловларини жорий қилади
ASTANA. Kazinfrom — Хитой Савдо вазирлиги 2026 йилдан бошлаб 300 га яқин пўлат маҳсулотларини қамраб олувчи экспорт лицензиялаш тизимини жорий этишини эълон қилди. Бу ҳақда ANEWZ хабар берди.
Вазирлик чекловлар сабабига аниқлик киритмади. Бироқ бу қадам Европанинг арзон Хитой пўлати ва мамлакатдаги ортиқча қувватларга оид танқидига жавобдир.
Янги тизимга кўра, 1 январдан бошлаб айрим турдаги пўлат маҳсулотларини экспорт қилиш учун экспорт лицензияси талаб қилинади.
Хитойнинг пўлат экспорти январь-ноябрь ойларида ўтган йилга нисбатан 6,7 фоизга ўсиб, 107 миллион тоннадан ошди, бу Қўшма Штатлар томонидан жорий этилган юқори тарифларга қарамай содир бўлди.
Европа расмийлари узоқ вақтдан бери Хитой пўлатининг нархини рақобатчиларига қараганда анча паст деб танқид қилиб келяпти. Уларнинг фикрича, бу қисман ҳукумат субсидиялари туфайли Европа Иттифоқи пўлат саноатига зарар етказяпти.