Хитой пиротехника маҳсулотлари хавфсизлиги устидан назоратни кучайтиради
ASTANA. Kazinform — Хитой Халқ Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги пиротехника маҳсулотлари хавфсизлигини қатъий назорат қилиш учун махсус инспекция гуруҳларини юборади. Бу ҳақда Синьхуа агентлиги хабар берди.
Чоршанба куни Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ва Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгаши қошидаги Саноат хавфсизлиги қўмитаси идораси қўшма йиғилиш ўтказди. Йиғилишда пиротехника маҳсулотларини ишлаб чиқариш, ташиш, сотиш ва улардан фойдаланишнинг барча босқичларида назоратни кучайтириш, шунингдек, хавфсизлик масалалари бўйича жамоатчиликнинг хабардорлигини ошириш зарурлиги таъкидланди.
Баҳор байрами (Хитой Янги йили) ва Чироқлар байрами давомида фейерверк ва петардалардан фойдаланиш энг юқори чўққисига чиқади. Бу даврда хавфсизлик хавфи ҳам ортади. Шу муносабат билан маҳаллий ҳокимият органларига чакана савдо шохобчалари ва дўконларда хавфсизлик талабларини текшириш ва олдини олиш бўйича кўрсатма берилди.
Омборларда товарларни ҳаддан ташқари сақлаш ёки дўкон ташқарисида сотиш каби хавфли фаолиятнинг олдини олиш зарурлиги таъкидланди. Шунингдек, дўконлар ичида чекиш ва очиқ оловдан фойдаланиш қатъиян тақиқланганлиги таъкидланди.
Бундан ташқари, фойдаланилмаётган бинолар ва омборларда пиротехника маҳсулотларини ноқонуний сақлашнинг олдини олиш учун кучайтирилган текширувлар ўтказилади.
Эслатиб ўтамиз, Хитойда фейерверк дўконида содир бўлган портлаш оқибатида 12 киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар берилган.