Хитой одамлар ва роботлар иштирокидаги ярим марафонга тайёргарликни бошлади
ASTANA. Kazinform - Ноёб спорт тадбирига тайёргарлик кўриш мақсадида Пекиннинг «Ичжуан» иқтисодий ва технологик ривожланиш зонасида автоном гуманоид роботларнинг биринчи синовлари бўлиб ўтди. 2026 йил 19 апрелда у ерда одамлар ва гуманоид машиналар иштирокидаги қўшма ярим марафон бўлиб ўтади, деб хабар беради Kazinformнинг Пекиндаги мухбири Global Times нашрига таяниб.
Синов югуришларида Хитойнинг етакчи технология компаниялари ва университетларини ифодаловчи 20 дан ортиқ жамоа иштирок этди. Бўлажак марафон ва ўтган йилги марафон ўртасидаги асосий фарқ тизимларнинг кўлами ва автономия даражасида бўлади.
Бўлажак пойгада иштирок этиш учун жами 32 452 киши ариза топширган. Ўтган йили роботлар улар билан бирга эргашиб келаётган техниклар томонидан масофадан бошқарилган эди, бироқ бу мавсумда жамоалар электрон хариталар ва компьютер кўриш алгоритмларига асосланган тўлиқ автоном навигацияга ўтмоқдалар.
Йўналиш ўзгарувчан рельефли, шаҳар қияликлари ва нотекис сиртли парк ҳудудларини ўз ичига олади. Бу ишлаб чиқувчилардан илғор ҳаракатни бошқариш алгоритмлари ва мослашувчан барқарорликни намойиш этишни талаб қилади.
Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, спортчилар ва роботлар бир вақтнинг ўзида старт оладилар ва бир хил йўналишда ҳаракат қиладилар. Хавфсизликни таъминлаш учун югуриш йўллари махсус тўсиқлар ёки йўл ажратгичлари билан ажратилади.