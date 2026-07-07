Хитой Мўғулистонга беғараз ҳарбий ёрдам кўрсатди
ASTANА. Кazinform — Хитой Мудофаа вазирлиги Мўғулистонга беғараз ҳарбий ёрдам кўрсатди, деб хабар беради Монцамэ.
Мўғулистон ва Хитой Халқ Республикаси ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва мудофаа соҳасидаги ҳамкорлик доирасида Хитой Мудофаа вазирлиги Мўғулистонга беғараз ҳарбий ёрдам сифатида ҳарбий техника ва ускуналарни тақдим этди.
Шу муносабат билан Мўғулистон томонига автобуслар тақдим этилди. Улар Мўғулистон Мудофаа вазирлиги шахсий таркибининг транспорт шароитларини яхшилаш, вазирликка бўйсунадиган бўлимлар ва ташкилотлар фаолиятини таъминлаш, шунингдек, ҳарбий хизматчиларнинг кундалик жанговар тайёргарлигини оширишга мўлжалланган.
Маросимда сўзга чиққан Мўғулистон мудофаа вазири Д. Батлут Мўғулистон ва Хитой ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик икки мамлакат раҳбарлари раҳбарлигида барча йўналишларда муваффақиятли ривожланаётганини таъкидлади.
Шунингдек, у Мўғулистон Бош вазири Н. Учрал ва унинг ўринбосари Н. Номтойбаярнинг Хитойга, шунингдек, Хитой ташқи ишлар вазири Ван И ва унинг ўринбосари Сунь Вэйдуннинг Мўғулистонга ташрифлари иккала мамлакат икки томонлама муносабатларни ривожлантиришга катта аҳамият беришини кўрсатганини айтди.
У Хитой томонига самимий миннатдорчилик билдириб, Хитой Мудофаа вазирлиги томонидан кўрсатилаётган беғараз ҳарбий ёрдам Мўғулистон Қуролли кучларининг имкониятларини мустаҳкамлаш ва ҳарбий техника ва ускуналарни янгилаш учун аниқ кўмак эканлигини таъкидлади.
Томонлар ушбу тадбир икки мамлакат ўртасидаги дўстона муносабатлар ва ўзаро ишончни янада чуқурлаштиришда катта аҳамиятга эга эканлигини таъкидладилар.
Тантанали маросимда Хитойнинг Мўғулистондаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси, Хитой элчихонасининг ҳарбий атташеси Шэнь Миньцзюань, шунингдек, икки мамлакат мудофаа вазирликлари раҳбарлари ва расмийлари иштирок этди.
Эслатиб ўтамиз, Мўғулистонда туғилиш даражаси 5,7 фоизга пасайди.