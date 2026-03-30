Хитой “мия-компьютер” технологияларини ривожлантиришни тезлаштирмоқда
ASTANА. Кazinform – Хитойда “мия-компьютер” интерфейси (МКИ) технологияларини ривожлантириш янги босқичга кўтарилди ва тиббиёт ва юқори технологиялар соҳасидаги асосий йўналишлардан бирига айланиб бормоқда, деб хабар беради Xinhua ахборот агентлиги.
Сўнгги йилларда Хитой бу соҳада тадқиқотларни сезиларли даражада тезлаштирди. Ўтган йилдан бери бир қатор ишланмалар лаборатория синов босқичидан амалий фойдаланишга ўтди ва беморларни даволашда аниқ натижаларни кўрсата бошлади.
Энг муҳим ютуқлардан бири бу маҳаллий «Бэйнао-1» және «Бэйнао-2» тизимларидир. Мутахассисларнинг фикрига кўра, ярим инвазив «Бэйнао-1» тизими етти беморга жойлаштирилди. Уларнинг барчаси реабилитация давридан муваффақиятли ўтди ва ҳаракат ва нутқ функцияларини тиклай олди. «Бэйнао-2» яқин келажакда клиник синов босқичига кириши кутилмоқда.
“Мия-компьютер” интерфейси инсон мияси ва ташқи қурилмалар ўртасида тўғридан-тўғри алоқа ўрнатиш имконини беради. Мия сигналларини ўқиш ва талқин қилиш орқали бундай тизимлар беморларга протезлар, компьютерлар ва бошқа ёрдамчи технологияларни бошқариш имконини беради. Бу, айниқса, оғир ҳаракатланиш ногиронлиги бўлган одамлар учун жуда муҳимдир.
МКИ технологияларини ривожлантириш давлат даражасида фаол қўллаб-қувватланмоқда. У "икки сессия"нинг устувор йўналишларига киритилган ва келажак саноати сифатида белгиланган. Шу билан бирга, инфратузилма кенгаймоқда: Пекин, Тяньцзинь, Гуанчжоу, Ухань ва Нанкинда ихтисослашган клиникалар ва тадқиқот марказлари очилмоқда.
Муҳим қадамлардан бири бу бўйин умуртқаси шикастланиши натижасида келиб чиққан тетраплегия билан оғриган беморлар учун МКИ асосидаги дунёдаги биринчи инвазив тиббий асбобни тасдиқлашдир. Ушбу қурилма қўллар ва бармоқларнинг функцияларини қисман тиклаш имконини беради.
Бундай технологияларнинг долзарблиги муаммонинг кўлами билан изоҳланади. Мутахассисларнинг фикрига кўра, Хитойда орқа мия шикастланиши билан оғриган беморлар сони 3,7 миллиондан ошади. Бундан ташқари, МКИ Паркинсон касаллиги, эпилепсия, инсульт ва амиотрофик латерал склерозни даволаш учун истиқболли ечим ҳисобланади.
Шу билан бир қаторда, саноат экотизими ривожланмоқда. Ушбу соҳада ишлайдиган ўнлаб компаниялар Пекиннинг Хайдянь туманида жойлашган. Расмийлар 2030 йилга бориб 100 га яқин инновацион корхоналарни жалб қилишни ва тиббиёт, таълим ва саноатда МКИ технологияларидан кенг фойдаланишни режалаштирмоқда.
Шу билан бирга, мутахассислар бир қатор масалалар ҳали ҳам долзарблигини таъкидламоқдалар. Хусусан, технологияларнинг ишончлилиги, хавфсизлиги ва этикаси диққат марказида қолмоқда. Мутахассисларнинг фикрига кўра, кейинги ривожланиш нафақат технологик ютуқни, балки кадрлар тайёрлаш, стандартлаштириш ва барқарор саноат базасини шакллантиришни ўз ичига олган тўлиқ экотизимни ҳам талаб қилади.
Умуман олганда, Хитой МКИ технологияларини неврологик касалликларни даволашни ўзгартирадиган ва одамлар ва технологиялар ўртасидаги ўзаро таъсирни янги босқичга кўтарадиган стратегик йўналиш сифатида кўради.
Эслатиб ўтамиз, Хитой дунёдаги биринчи мия сигналларини йиғувчи инвазив мосламани ишга туширди.