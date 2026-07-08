Хитой-Қозоғистон логистика базаси ташкил этилганидан бери 8000 дан зиёд поездни қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Хитойнинг шарқидаги Ляньюньган портидаги Хитой-Қозоғистон логистика базаси 2014 йилдан бери 8000 дан зиёд юк поездини қабул қилди, деб хабар беради Xinhua.
Душанба куни автомобиль эҳтиёт қисмлари билан тўлдирилган халқаро юк поезди Хитой-Қозоғистон логистика базасидан Ўзбекистондаги Аблик темир йўл станциясига йўл олди. Бу база ишга туширилганидан бери 8000-юк поезди бўлди.
Нанкин божхонаси маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи ярмида базадан ва орқага жўнаган Хитой-Европа/Осиё юк поездларининг умумий сони 485 тага етди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 3,8 фоизга кўп. Хусусан, жорий йилнинг июн ойида бу кўрсаткич биринчи марта 100 тадан ошди.
Ляньюньган портидаги Хитой-Қозоғистон логистика базаси 2014 йил 19 майда расман ишга туширилди. Бу Хитой ва Қозоғистон ўртасидаги "Бир макон, бир йўл" ташаббуси доирасидаги аниқ лойиҳалардан бири бўлиб, янги Евроосиё трансконтинентал кўпригининг шарқий бошланғич нуқтасидаги муҳим халқаро логистика маркази ҳисобланади.
Ўтган йил натижаларига кўра, база томонидан хизмат кўрсатиладиган Хитой-Европа/Осиё йўналишида 915 та юк поезди жами 75 030 та стандарт контейнер ташилган. База орқали умумий юк айланмаси 5,1597 миллион тоннага етди, бу ўтган йилга нисбатан 13,74% га кўп.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Хитой ва Қирғизистонга янги рейсларни йўлга қўйди.