Хитой қишлоқ жойларда келиннинг қалин пули ва тўй харажатларини чекламоқда
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг қишлоқ жойларида тобора кўпроқ ёш оилалар қиммат тўйлардан воз кечиб, камтарона маросимларни ўтказишмоқда. Ушбу ёндашув маҳаллий жамоалар ва ҳукумат томонидан қўллаб-қувватланмоқда, улар анъанавий тўй урф-одатларини ислоҳ қилишда давом этмоқда, деб хабар беради Кazinform агентлиги Xinhuaга таяниб.
Шаньдун провинциясининг Линьи шаҳри аҳолиси, 2000 йилдан кейин туғилган Чжэньхун ва Сима Мяомяо 10 000 юандан (тахминан 1500 доллар) бироз кўпроққа тўй уюштиришди. Янги турмуш қурганлар дабдабали зиёфат ва қимматбаҳо буюмлардан воз кечишди, чунки байрамда энг муҳим нарса тадбирнинг кўлами эмас, балки муҳит деб ҳисоблашди.
Жуфтликнинг сўзларига кўра, оддий маросим оилавий ҳаётни бахтли қилмайди ва тўй бойлик намойишига айланмаслиги керак, балки самимий ҳис-туйғуларни акс эттириши керак.
Яқин вақтгача мамлакатнинг кўплаб қишлоқ жойларида тўйлар катта харажатлар билан бирга келарди. Оилалар келиннинг қалин пули, зиёфат нархи, тўй кортежидаги машиналар сони ва пул совғалари бўйича бир-биридан устун келишга ҳаракат қилишди. Одамлар кўпинча бутун жамғармаларини сарфлашди ёки фақат бир кун учун кредит олишди.
Ушбу анъаналарни ўзгартириш бўйича биринчи ташаббуслар маҳаллий даражада пайдо бўлди ва 2019 йилда тўй урф-одатларини ислоҳ қилиш масаласи биринчи марта қишлоқ ҳудудлари учун ривожланиш устуворликларини белгилайдиган йиллик дастурий "Марказий қўмитанинг 1-сонли ҳужжати"га киритилди.
2026 йилги ҳужжатда расмийлар яна ортиқча тўй харажатларини камайтиришга, асоссиз юқори келин нархларини чеклашга ва бу саъй-ҳаракатларни қўшни ҳудудлар ўртасида мувофиқлаштиришга чақирдилар.
Кўпгина қишлоқлар аллақачон ўзларининг тўй қоидаларини жорий қилишган. Масалан, Шаньдун провинциясидаги Дайцунь қишлоғида жамоат тўй ва дафн маросимлари қўмитаси ташкил этилган ва маҳаллий қоидалар очиқ ҳавода, гуруҳли ва ихчам маросимларни ўтказишни рағбатлантиради.
Шу билан бирга, тўй аркалари, мушакбозлик, мусиқий гуруҳлар, қимматбаҳо машиналар ва ҳаддан ташқари дабдабали зиёфатлардан фойдаланишга чекловлар қўйилди. Аҳоли учун жамоат зали қурилди, унда байрамлар учун дастурхон, мебель ва ошхона жиҳозлари бепул тақдим этилди.
Қишлоқ бошлиғи Ван Чуаньси сўзларига кўра, ислоҳотнинг мақсади анъаналардан воз кечиш эмас, балки оилавий байрамларнинг қарз манбаига айланишининг олдини олишдир. Сўнгги йигирма йил ичида янги қоидалар туфайли қишлоқ аҳолиси 20 миллион юандан ортиқ маблағни тежашга муваффақ бўлишди ва келиннинг қалин пули 20 000-30 000 юангача туширилди.
Бу амалиёт мамлакатнинг бошқа ҳудудларига ҳам тарқалмоқда. Шэньси провинциясидаги Гунцзяцюань қишлоғида эски опера саҳнаси оммавий тўй ўтказиладиган жойга айлантирилди. Бу ерда янги турмуш қурганлар белгиланган қоидаларга мувофиқ зиёфат ўтказишлари мумкин, 30 тадан ортиқ стол, ҳар бир стол учун 200 юангача нарх белгиланган.
Бунинг эвазига битта ёш оила ўз харажатларини дастлабки бюджетига нисбатан деярли 50 000 юанга камайтиришга муваффақ бўлди.
Шу билан бирга, қўшни провинциялардаги расмийлар келин қалин пулининг ошириб юборилишига қарши биргаликда кураша бошладилар. Масалан, Шаньдун ва Хенаннинг чегарадош ҳудудларида совчилар тавсия этилган сеп миқдори ва тўй зиёфати харажатларини муҳокама қилиш учун мунтазам равишда учрашадилар ва жамоавий никоҳни рўйхатдан ўтказиш маросимлари ҳам ташкил этилади.
Расмийлар бундай чоралар ёш оилаларни ортиқча молиявий юкдан халос қилиш ва оила қуришни янада арзонроқ қилиш орқали анъаналарни сақлаб қолишга ёрдам беришига умид қилмоқдалар.