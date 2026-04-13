    14:11, 13 Апрель 2026 | GMT +5

    Хитой интернет-алоқа технологияларини ривожлантириш учун синов сунъий йўлдошини орбитага учирди

    ASTANА.Кazinform - Хитой денгиздан Цзелун-3 (Smart Dragon-3) ракетаси ёрдамида синов сунъий йўлдошини орбитага муваффақиятли учирди, деб хабар берди Xinhuа.

    ракета
    Фото: Xinhua

    Ракета сунъий йўлдош интернет технологияларини ривожлантириш учун синов сунъий йўлдошини орбитага олиб чиқди.

    Учиш Хитойнинг жанубидаги Гуандун провинциясидаги Янцзян шаҳри яқинидаги денгиз платформасидан амалга оширилди.

    Хабарга кўра, учириш Тайюань сунъий йўлдош учириш маркази томонидан бошқарилган.

    Эслатиб ўтамиз, Хитой космосда касалхона қуриш учун орбитага тиббий ускуналарни юборди.

    Бекабат Узаков
