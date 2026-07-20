Хитой гуманоид роботларни ишлаб чиқиш бўйича дунёда етакчилик қилмоқда
ASTANA. Kazinform - 2026 йилнинг биринчи ярмида Хитойда 400 дан ортиқ турдаги тўлиқ функционал гуманоид роботлар ишлаб чиқилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Синьхуа агентлигига таяниб.
Хитой Халқ Республикаси Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги (САВ) томонидан душанба куни эълон қилинган маълумотларга кўра, 2026 йилнинг биринчи ярмида Хитойда 400 дан ортиқ турдаги тўлиқ функционал гуманоид роботлар ишлаб чиқилган бўлиб, бу дунёдаги умумий кўрсаткичнинг ярмидан кўпини ташкил этади.
Бу мамлакатда халқаро рақобат устунликларига эга бўлган робототехника соҳаси жадал кенгайиб бораётганидан далолат беради.
САВ маълумотларига кўра, Хитой томонидан ишлаб чиқилган тўрт оёқли роботлар жаҳон савдосининг қарийб 70 фоизини ташкил этган.
Аввалроқ Хитойда жорий йилда гуманоид роботлар ишлаб чиқариш ҳажми 100 минг донадан ошиб кетиши ҳақида хабар берилган эди.