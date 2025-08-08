Хитой фуқароси АҚШдаги ICE ҳибсхонасида ўз жонига қасд қилди
ASTANA. Kazinform – Хитой фуқароси Чаофенг Ге АҚШнинг Пенсильвания штатидаги Moshannon Valley Processing Center вақтинчалик қамоқ муассасасида ўлик ҳолда топилди, деб хабар берди ABC News.
Маълумотларга кўра, уни АҚШнинг Иммиграция ва божхона хизмати (ICE) қўлга олиб, беш кун аввал ушбу муассасага жойлаштирган. 32 ёшли йигит ювиниш хонасида бўйнига осилган ҳолда топилган. Тергов жараёнида қўлёзма ёзув аниқланган ва жиноят аломатлари топилмаган. Ҳодиса ўз жонига қасд сифатида баҳоланмоқда.
Чаофенг Ге январь ойида кредит карти орқали фирибгарлик қилганликда гумонланиб қўлга олинган ва айбини тан олган. У 6 ойдан 12 ойгача озодликдан маҳрум этилган, аммо ҳукм эълон қилингач, ICE муассасасига ўтказилган. ICE матбуот хизмати барча қўлга олинганларга тиббий-психологик текширув ўтказилишини, шунингдек, АҚШ Ички хавфсизлик вазирлиги бундай ўлим ҳолатларини синчиклаб текшираётганини маълум қилди.