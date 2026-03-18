    16:39, 18 Март 2026 | GMT +5

    Хитой Эрон, Иордания, Ливан ва Ироққа инсонпарварлик ёрдамини кўрсатади

    ASTANA. Kazinform — Хитой Эрон, Иордания, Ливан ва Ироққа шошилинч инсонпарварлик ёрдамини кўрсатишга қарор қилди. Бу ҳақда Хитой Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Линь Цзянь маълум қилди, деб хабар беради Синьхуа.

    Иран
    Коллаж: Kazinform / Nano Banana

    Ушбу ёрдам маҳаллий аҳолининг оғир гуманитар аҳволини юмшатишга қаратилган.

    «Давом этаётган можаро Эрон ва минтақадаги бошқа мамлакатлар халқлари учун жиддий гуманитар фалокатларга сабаб бўлди. Хитой тегишли мамлакатлар халқларига чуқур ҳамдардлик билдиради ва маънавий қўллаб-қувватлайди», — деди дипломат мунтазам матбуот анжуманида.

    Шунингдек, Хитой келгусида ҳам тинчликни таъминлаш, ўт очишни тўхтатиш, минтақада барқарорликни тиклаш ва гуманитар инқирознинг кучайиб кетишига йўл қўймаслик учун саъй-ҳаракат қилишини таъкидлади.

    Ляззат Сейданова
