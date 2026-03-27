Хитой бензин ва дизель ёқилғиси нархларини бир ой ичида иккинчи марта оширди
ASTANA. Kazinform - Хитой бензин ва дизель ёқилғиси нархларини оширди, деб хабар беради Kazinformнинг Пекиндаги мухбири.
Агентликнинг таъкидлашича, глобал нефть нархларининг кескин кўтарилиши ва уларнинг ички бозорга таъсирини юмшатиш мақсадида мавжуд нархлаш механизми доирасида нефть маҳсулотларига вақтинчалик нархларни назорат қилиш жорий этилмоқда.
24 мартдан бошлаб стандарт бензин ва дизель ёқилғисининг ички нархлари мос равишда бир тонна учун 1160 юанга (тахминан 168 доллар) ва 1115 юанга (тахминан 161 доллар) оширилди. Ҳар бир минтақа, жумладан, марказий бошқариладиган муниципалитетлар ва автоном вилоятлар учун максимал чакана нархлар чегаралари белгиланди.
CNPC, Sinopec ва CNOOC каби йирик давлат корпорацияларига, шунингдек, бошқа нефтни қайта ишлаш заводларига бозор таъминотини таъминлаш ва давлатнинг нархлаш сиёсатига қатъий риоя қилиш учун нефть маҳсулотларини узлуксиз ишлаб чиқариш ва логистика қилишни таъминлаш вазифаси топширилди.
Тегишли маҳаллий идораларга нархларни назорат қилишни кучайтириш, нархлаш қонунларининг бузилишининг олдини олиш ва бозор тартибини сақлаш топширилди.
Шуни таъкидлаш керакки, Хитойда стандарт бензин ва дизель ёқилғиси нархи 10 мартдан бошлаб мос равишда бир тонна учун 695 (100,90 доллар) ва 670 (97,20 доллар) юанга кўтарилди.