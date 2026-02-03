Хитой автомобилларда яширин эшик тутқичларини тақиқлаган дунёда биринчи давлат бўлди
ASTANA. Kazinform - Хавфсизлик нуқтаи назаридан Хитой автомобилларда яширин эшик тутқичларини тақиқлаган дунёда биринчи давлат бўлди, деб хабар беради Kazinform мухбири The Straits Times нашрига таяниб.
Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги томонидан 2 февралда эълон қилинган янги хавфсизлик қоидаларига кўра, Хитойда сотиладиган барча транспорт воситалари ичкаридан ҳам, ташқаридан ҳам механик эшик очиш механизми билан жиҳозланган бўлиши керак.
Регулятор нормаларни қатъийлаштиришнинг бир қатор асосий сабабларини кўрсатди, жумладан, тўқнашувдан сўнг тизимнинг электр энергияси ўчиши ёки кузовнинг деформацияси туфайли эшикларни очиб бўлмаслиги, ички тутқичларнинг ёмон танилишиши ва паст эргономикаси. Бу фавқулодда вазиятда йўловчиларнинг ҳаётига таҳдид солиши мумкин, шунингдек, уларнинг функционаллиги баъзи сценарийларда йўқолиши.
Регламентлар 2027 йил 1 январдан кучга киради. Регулятор томонидан тасдиқланган ёки ишга туширишнинг сўнгги босқичида бўлган моделларга дизайн ўзгаришлари учун 2029 йил январигача кечиктириш берилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ BYD аккумулятор муаммолари туфайли қарийб 90 мингта транспорт воситасини чақириб олаётгани ҳақида хабар берган эдик.